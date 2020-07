Aspi: Marcucci, ‘veline fantasiose, Pd non ha bloccato niente’

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Su Autostrade bisogna superare alcune veline fastidiose circolate nelle scorse ore, il Pd di certo non ha bloccato niente. Ci attendiamo una decisione imminente e che rispetti integralmente l’interesse pubblico”. Lo dice, in un’intervista all’Huffington post, il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci.

A chi gli domanda se veda tra i partiti della maggioranza manovre per sostituire il premier Giuseppe Conte, risponde: “Le vedo fiorire a decine sui giornali, non le vedo nella realtà. Certo non è una novità che in Senato la maggioranza ha problemi di numero – riconosce l’esponente del Pd – Le dico la verità comunque: non vedo nell’opposizione una gran voglia di elezioni anticipate”.