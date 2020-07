Aspi: pressing governo per nuova proposta, si allontana revoca

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – A Consiglio dei ministri ancora in corso, la proposta arrivata questa sera sul tavolo di Palazzo Chigi per chiudere in zona Cesarini il dossier Aspi non va in porto. “Il premier Giuseppe Conte e i ministri – trapela da fonti di governo all’Adnkronos – non hanno ritenuto soddisfacente neppure quest’ultima proposta ed è per questo che si attende una nuova proposta che possa scongiurare la revoca”. Il governo, dunque, è intenzionato a continuare a trattare. La riunione dei ministri col premier sta andando avanti, mentre altre fonti di governo si mostrano ottimiste: “si va comunque verso un accordo: tramonta la revoca”.