Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Si esamina la nuova proposta messa a punto da Aspi e governo per uscire dall’impasse. Il Cdm è stato infatti sospeso, è in corso una riunione ristretta tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli e i tecnici per analizzare, nel dettaglio, la nuova proposta, ultima possibilità per evitare la revoca delle concessioni.