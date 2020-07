Assicurazione viaggio Italia, come vivere al meglio le proprie vacanze!

L’estate è entrata nel vivo e, mai come in questo 2020, emerge la voglia di trascorrere qualche giorno in relax e in serenità in compagnia dei propri cari

In questo contesto, al fine di incrementare il livello di sicurezza e di tutela per le proprie vacanze italiane, non vi è niente di meglio che pianificare le proprie gite fuori porta, siano esse di pochi giorni o più estese, con un prodotto che possa assicurare contro ogni piccolo o grande imprevisto.

Ci riferiamo, evidentemente, a una polizza di assicurazione viaggio in Italia, un prodotto sempre più diffuso e sempre più apprezzato, in grado di condividere nei confronti degli assicurati tutte le prestazioni di maggiore utilità che si possano desiderare per le proprie ferie nel Belpaese!

Assicurazione viaggio in Italia, cosa deve contenere?

Un rapido sguardo al mercato delle polizze di assicurazione viaggio Italia ti confermerà che oggi giorno esiste una lunga pletora di prodotti appartenenti a questa categoria ma, evidentemente, non tutti saranno in grado di darti l’ampiezza e la qualità di coperture che potresti volerti riservare.

A nostro giudizio, un buon prodotto di assicurazione viaggio Italia dovrebbe includere tutte le coperture di assistenza, spese mediche e interruzione del viaggio che potresti voler attivare durante i tuoi spostamenti, assicurandosi – evidentemente – che tali coperture siano in vigore anche in caso di epidemie o pandemie.

Dunque, nella scelta della tua polizza di assicurazione di viaggio in Italia, è bene assicurarsi che siano presenti le coperture per l’assistenza durante gli spostamenti, tradizionalmente usufruibili mediante il ricorso a una centrale operativa che deve essere raggiungibile tutti i giorni, 24 ore su 24.

È altresì importante che all’interno delle previsioni assicurative vi sia spazio anche per la copertura delle spese mediche, con pagamento diretto di quelle ospedaliere e chirurgiche, e con il rimborso di altre spese mediche e farmaceutiche che si dovessero rendere necessarie.

Considerato poi che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, sarebbe altresì opportuno assicurarsi anche all’interno della polizza viaggio siano presenti le clausole di indennizzo per l’interruzione del viaggio, con rimborso pro-quota del soggiorno non fruito a causa di imprevisti vari.

La tutela dei propri spostamenti

In aggiunta alle coperture di cui sopra, consigliamo tutti coloro i quali siano interessati a sottoscrivere una polizza assicurativa sui viaggi in Italia di controllare che all’interno del contratto siano presenti le tutele per la propria mobilità.

Può infatti capitare che la serenità del proprio viaggio sia turbata da guasti al proprio veicolo, furto del mezzo o incidente, o ancora da un ritardato arrivo a destinazione per colpa della compagnia aerea, ferroviaria o marittima: in questi scenari, avere al proprio fianco una compagnia assicurativa che sia in grado di erogare servizi e rimborsi adeguati con la situazione di disagio avvertita, è sicuramente un must.

Infine, sottolineiamo anche l’importanza di garantirsi la presenza della copertura delle spese di riprotezione del viaggio, con rimborso dei costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti a causa dei ritardati arrivi in aeroporto, porto o stazione: un mix di clausole che incrementerà la propria serenità in viaggio, per sé e per i propri cari.