Assilea, Duranti rimette mandato presidente

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Enrico Duranti ha rimesso il mandato di Presidente dell’Associazione Italiana Leasing – Assilea per cessazione del proprio incarico da ceo di Iccrea Banca Impresa, in conformità del dettato statutario. Il vice presidente anziano, Carlo Mescieri, assume le funzioni di vertice dell’Associazione fino alle elezioni del nuovo presidente, che si svolgeranno nel mese di settembre. Il Consiglio di amministrazione di Assilea ha espresso a Duranti l’apprezzamento per il lavoro svolto per l’Associazione e la divulgazione del leasing.

Carlo Mescieri 70 anni, di origini mantovane, laureato in economia e commercio a Parma, è Amministratore Delegato presso Société Générale Leasing dal 2001 dopo una consolidata esperienza manageriale maturata all’interno del Gruppo Deutsche Bank, dal 1991 al 2001, e nell’attuale Gruppo, dal 2001 ad oggi, principalmente nei settori leasing e factoring. è stato Presidente di Assilea Servizi dal 2015 al 2019 e dal 2019 è membro del Comitato Esecutivo e Vice Presidente di Assilea.