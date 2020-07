Astronomia: la Cometa C/2020 F3 Neowise “catturata” in tutto il suo splendore sulle campagne di Palidoro [FOTO]

La Cometa C/2020 F3 Neowise è di recente scoperta ed è passata al perielio (punto più vicino al Sole) lo scorso 3 luglio.

Nella gallery le immagini catturate dal Gruppo Astrofili Palidoro, che la mostrano in tutto il suo splendore nelle prime ore del mattino. Le riprese sono state infatti effettuate alle 04:15 quando la luce del Sole ha iniziato a diffondersi.

Il tempo di visibilità di questa cometa è molto ristretto: è visibile per circa mezz’ora fino a quando la luce del giorno non la rende invisibile. Molto bassa sull’orizzonte, è accompagnata dagli alberi delle campagne di Palidoro.