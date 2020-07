AUGURI di BUON ONOMASTICO Carmine, Carmen, Carmelo e Carmela! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI

Tanti auguri di buon onomastico, oggi, 16 luglio 2020, a tutti coloro che si chiamano Carmelo, Carmela, Carmine e Carmen!

Il nome di origine ebraica significa “orto di Dio” “giardino divino”. L’Ordine dei Carmelitani, uno dei più antichi nella storia della Chiesa, sebbene abbia il profeta Elia come suo patriarca e modello, non ha avuto un vero fondatore, ma ha un grande amore: il culto a Maria, onorata come Beata Vergine del monte Carmelo, che si ricorda oggi.

