Australia: 29 enne ferita da squalo, 3° attacco in un mese

In Australia una 29enne è rimasta gravemente ferita a seguito di un attacco di uno squalo al largo di Fitzroy Island, nel Queensland: è il 3° incidente simile in un mese.

La donna è stata trasferita in elicottero in ospedale con “importanti ferite alle gambe dopo l’attacco di uno squalo” ed è in condizioni stabili, hanno precisato i soccorritori.

Secondo i media locali, la 29enne stava girando un documentario sugli squali, ma l’incidente è avvenuto durante una giornata di riposo dal lavoro.