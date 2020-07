Autogrill: porta Old Wild West nel punto vendita di Chianti su A1

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Autogrill porta ai clienti in viaggio il burger restaurant di Old Wild West, marchio di proprietà Cigierre Compagnia Generale Ristorazione, inaugurato oggi all’area di servizio Autogrill di Chianti sulla A1 Firenze-Roma e accessibile da entrambe le direzioni. “Ancora una volta -si spiega dalla società- Autogrill lancia un marchio riconosciuto e amato sulla rete autostradale italiana. Per i viaggiatori sarà infatti possibile fare una pausa gustosa grazie ai menu di Old Wild West all’insegna dei famosi hamburger con carne bovina selezionata e rigorosamente italiana”.

Inoltre, si sottolinea da Autogrill, “non mancheranno i menù pensati per i più piccoli che prevedono un gadget in regalo che farà compagnia ai bambini durante la loro pausa, ma anche durante il viaggio. L’offerta si arricchisce di piatti vegetariani, come i ‘Green Valley’ e ‘Green Ball’, mentre per gli amanti della cucina messicana è presente una selezione Tex Mex”.