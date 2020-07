Un 82enne turista milanese, in vacanza, ha rischiato di annegare in mare nel pomeriggio a Viareggio (Lucca) nelle acque antistanti il bagno Barsanti sulla terrazza della Repubblica. Soccorso dai bagnini e’ stato portato a riva e rianimato anche da sanitari presenti, poi con una ambulanza del 118 e’ stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia dove risulta in gravi condizioni.