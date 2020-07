Benzina, diesel e gpl: prezzi praticati stabili sulla rete

Prevale la stabilità sulla rete carburanti italiana: le compagnie restano ancora ferme sui prezzi raccomandati e le medie dei prezzi praticati sul territorio registrano solo piccoli aggiustamenti verso il basso.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ fermo a 1,411 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,410 e 1,429 euro/litro (no logo 1,396). Il prezzo medio praticato del diesel e’ a 1,293 euro/litro (venerdi’ 1,294), con le compagnie posizionate tra 1,291 e 1,313 euro/litro (no logo 1,277). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato e’ a 1,562 euro/litro (1,563 venerdi’) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,519 e 1,624 euro/litro (no logo 1,452), la media del diesel e’ a 1,446 (1,448 il livello rilevato venerdi’) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,408 e 1,509 euro/litro (no logo 1,334). Il Gpl va da 0,578 a 0,599 (no logo 0,570).