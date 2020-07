Benzina, diesel e gpl: tutto fermo sulla rete carburanti

Prosegue la stasi sulla rete carburanti italiana: le compagnie continuano a non intervenire sui prezzi raccomandati e, di conseguenza, le medie dei prezzi praticati sul territorio restano sostanzialmente invariate.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina e’ fermo a 1,411 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,408 e 1,428 euro/litro (no logo 1,395). Il prezzo medio praticato del diesel resta a 1,293 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,289 e 1,313 euro/litro (no logo 1,276).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato e’ sempre a 1,561 euro/litro con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,521 e 1,624 euro/litro (no logo 1,450), la media del diesel e’ a 1,445 (1,446 ieri) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,410 e 1,509 euro/litro (no logo 1,332). Il Gpl va da 0,579 a 0,600 (no logo 0,568).