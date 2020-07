E’ in prognosi riservata ma le sue condizioni sono giudicate stabili la bambina di nove anni ricoverata oggi all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in seguito a una caduta dalla bicicletta a Pietrasanta (Lucca) a causa della quale ha battuto la testa sull’asfalto. La piccola sarà sottoposta ad accertamenti nel pomeriggio.

Dopo alcuni accertamenti la piccola resta ricoverata in prognosi riservata in sub intensiva al Meyer di Firenze. Le sue condizioni sono giudicate stabili.