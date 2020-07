Bimbo di due anni si butta da una finestra e fa un volo di quattro: afferrato al volo da un vicino [VIDEO]

Si può quasi parlare di miracolo: un bimbo si è salvato dopo un volo da 4 piani cadendo da un edificio a Huai An, provincia di Jiangsu, città nella Cina orientale. Si è salvato grazie ad un uomo che ha impedito che accadesse una tragedia. Il piccolo, di 2 anni, è sfuggito all’attenzione dei genitori, si è arrampicato sulla ringhiera di un balconcino, ed è caduto dal quarto piano, facendo un volo di oltre dieci metri. L’uomo, alzando gli occhi al cielo, ha notato il piccolo che penzolava aggrappato al cornicione di un piccolo balcone e ha subito capito che non avrebbe resistito molto in quella scomoda posizione.

Pochi istanti dopo il bambino ha mollato la presa ed è precipitato nel vuoto. Il vicino è riuscito ad afferrarlo evitando il peggio. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attonito dei passanti e dei residenti della zona. Quando sono arrivati i soccorsi, chiamati dai vicini, il bimbo era cosciente.

Secondo quanto ricostruito si è chiuso in camera da letto e grazie ad uno sgabello ha scavalcato la finestra. In seguito ha camminato su balconcino dove sono posizionati i motori dei condizionatori per poi perdere l’equilibrio. In un video amatoriale diventato virale e girato con uno smartphone si vedono tutti i presenti con il fiato sospeso mentre il bambino rimane aggrappato su di una sporgenza. Ad un certo punto il bimbo perde la presa e cade nel vuoto, atterrando prima su un tettoia di vetro e poi tra le braccia di un vicino.