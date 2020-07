Tragedia a Gorizia: morto il bimbo caduto in un pozzo, recuperato il corpo

Un bambino è caduto questa mattina in un pozzo profondo circa 30 metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia.

Sul posto vigili del fuoco, con il personale Saf, per il recupero del ragazzino, così come carabinieri e personale del 118.

Il bambino non ha risposto alle sollecitazioni dei soccorritori, facendo temere quasi da subito il peggio.

Il corpo senza vita del ragazzino è stato in seguito recuperato dai vigili del fuoco sul fondo del pozzo.

Non sono state accertate le cause dell’incidente ma è probabile che il 12enne sia caduto mentre stava giocando.

Il parco si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre.

Il pozzo non sarebbe una cavità naturale, ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo, con una muratura circolare alta circa 50 cm.

Il bambino stava visitando il Parco assieme agli animatori di un centro estivo a cui stava partecipando.

Le indagini della Polizia sono in corso. Gli altri bimbi sono stati allontanati pochi istanti dopo l’incidente.