Bimbo ustionato durante un esperimento di scienze, morto dopo un mese di agonia: lutto in Piemonte

E’ morto oggi in ospedale Riccardo Celoria, il bimbo di 10 anni che il 29 maggio scorso era rimasto gravemente ustionato dopo un esperimento di scienze fatto nella sua abitazione di Collegno, nel torinese. Il ragazzino aveva riportato ustioni sul 60% del corpo ed era ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. A Collegno sarà dichiarato il lutto cittadino nel giorno del funerale del piccolo, deceduto dopo oltre un mese di sofferenze. “Il sacrificio di Richi serva a tutti noi per innalzare la soglia delle attenzioni – spiega il sindaco Francesco Casciano – Ricordiamoci sempre che ciascuno con le proprie azioni e i propri messaggi può lavorare per il bene e per il male dell’umanità“.