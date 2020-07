Biscotti ripieni di crema al cacao richiamati dagli scaffali: “il prodotto non è idoneo al consumo” [MARCHIO E LOTTI]

Sul sito web della catena di supermercati COOP è stato pubblicato un avviso importante di richiamo per biscotti contenenti allergeni non indicati in etichetta. Si tratta delle Frolle ripiene con crema al cacao Coop vendute in confezioni da 200 g. Il messaggio è rivolto in particolare ai consumatori intolleranti al latte, in quanto – a differenza di ciò che è indicato in etichetta – contiene l’allergene in questione. Ecco i lotti imputati, indicati con la data di scadenza:

09/09/2020,

17/09/2020,

30/09/2020,

16/10/2020,

29/11/2020,

17/12/2020

Tutti questi lotti potrebbero contenere tracce di latte. Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita, ma si invitano i consumatori intolleranti che l’avessero già acquistato a “non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni, è disponibile il Numero Verde 800-805580″.