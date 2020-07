Bridger, il bambino eroe che a soli 6 anni ha salvato la sorellina dall’attacco di un cane: “Se qualcuno doveva morire, dovevo essere io”

Una storia di incredibile coraggio arriva dal Wyoming (USA): è quella di Bridger Walker, un bambino di 6 anni che ha salvato la sua sorellina dall’attacco di un cane. Ha subito un’operazione chirurgica al viso che ha richiesto 90 punti.

Il 9 luglio Bridger e la sorella, di soli 4 anni, si trovavano a casa di amici: sono usciti in giardino, per giocare, ed è stato a quel punto che un cane, un pastore tedesco di un anno, è corso verso i 2.

Bridger non ha esitato: si è interposto tra l’animale e la sorellina, nel tentativo di proteggerla, ma il pastore tedesco non ha fermato la sua corsa e ha morso il bimbo alla guancia.

Immediatamente sono accorsi i genitori, che hanno portato Bridger in casa e chiamato i soccorsi.

Il bambino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durato 2 ore (oltre 90 punti sul volto e sulla nuca).

Quando il padre ha chiesto al piccolo per quale motivo si è posto tra il cane e la sorellina, Bridger ha detto: “Se qualcuno doveva morire, ho pensato che dovevo essere io“.

E’ stata la zia Nicole ha raccontare l’episodio: ha creato un account Instagram nel tentativo di attrarre l’attenzione degli eroi di Bridger, gli attori che sul grande schermo interpretano i supereroi.

In poco tempo la foto e la storia sono diventati virali, attirando l’attenzione di personaggi come Hugh Jackman, Tom Holland, Mark Ruffalo e Chris Evans, che hanno condiviso la loro ammirazione per l’altruismo e il coraggio di Bridger.