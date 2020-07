Calabria Avventura, un viaggio in rosa alla scoperta della nostra grande bellezza

«La seconda edizione di Calabria Avventura parte alla fine di una fase molto particolare per tutti noi. Abbiamo voglia di ricominciare dalla bellezza e Calabria Avventura è proprio questo: un viaggio per scoprire quanto di affascinante nasconde la nostra meravigliosa terra. E quale modo migliore di raccontarla, se non attraverso gli occhi di ragazze innamorate della vita e piene di passione?».

Con le parole di Loredana Saturno, dell’associazione Orizzonti Calabro-Cosentini, è ufficialmente iniziata la seconda edizione di un’avventura on the road. Il format che andrà in onda a partire da agosto su Ten, è stato ufficialmente presentato mercoledì mattina nel castello Ducale di Corigliano Rossano, come evento compreso nel cartellone di iniziative estive del comune jonico. Sabato e domenica il ciak del travel show che avrà come prima tappa proprio Corigliano-Rossano.

«C’è tanta voglia di rimettersi in gioco, di scoprire quanto di incredibile offre la nostra terra, ed è per questo che abbiamo subito sposato il progetto di Calabria Avventura» ha detto l’assessore alla città europea, Tiziano Caudullo a cui sono andati i ringraziamenti calorosi di Michele Di Stefano, responsabile del progetto, «per aver voluto difendere questo format in cui noi crediamo moltissimo» che ha ricordato il ruolo fondamentale che hanno avuto gli sponsor, tutte aziende calabresi.

La squadra tutta al femminile è formata da giovani donne, mamme, studentesse e lavoratrici: Luisa Piccione, 27 anni di Soriano Calabro; Dalila La Gioia, 19 anni di Cosenza; Tamara Martinez di Cuba, 34 anni; Valentina Docimo, 26 anni di Rose, Emily Bellotti, 27 anni di Rende e Alessia Aloi, 35 anni di Varapodio che sarà la voce narrante del viaggio) e, per la tappa di Corigliano-Rossano, Angela D’Amore.

Le riprese saranno dirette da Luigi Simone Veneziano con l’aiuto regia di Andrea Ras (Vpr produzioni & management).

L’associazione culturale, Orizzonti Calabro Cosentini, ha cominciato nel 2019, creando un progetto turistico originale, un percorso lungo la Calabria raccontata attraverso le emozioni delle ragazze che lo affronteranno e che sono state scelte per offrire agli spettatori un punto di vista passionale, vivace e coinvolgente.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al supporto dei main sponsor che hanno sposato con entusiasmo l’idea: Walter Cozza Serramenti e Infissi, Clemì la clementina di Sibari, Magisa il riso di Sibari, Romano Liquirizia, Amaro Bizantino, Gibbs energia, Michele Affidato orafo, e Violauto di Crotone.

Molti hanno tenuto a essere presenti alla conferenza stampa: Pierluigi Gallo (Clemì), Vincenzo Romano (azienda Romano liquirizia) Maria e Sara Praino (Magisa il riso buono di Sibari), Gianluca Viola (azienda Violauto di Crotone), il titolare di Gibbs energia e Teresa Pandolfi referente dell’associazione scientifica Biologi senza Frontiere tra i partner dell’evento insieme a Ensi Tour Calabria.

Un ringraziamento, infine, è stato rivolto agli sponsor che hanno supportato la tappa di Corigliano-Rossano: Bufavella, Mama club, gesPak, mediastudio, Aversente, Pugliese centro ottico, Ethos Campana profumerie, AR Service agenzia di servizi, Generali – agenzia di Rossano di Claudio Zicarelli, Ecology Green, Edonè Lounge Bar.

Tutti gli aggiornamenti sulle tappe e le puntate sulle pagine social dell’evento (Facebook e Instagram) e sul canale ufficiale Youtube.