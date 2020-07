Calabria, incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto: intervento della Guardia Costiera, salvate 7 persone

Nel pomeriggio di oggi, un principio di incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto attirava l’attenzione dell’equipaggio della motovedetta della Guardia Costiera CP 735, impegnata nell’operazione “Mare Sicuro” a tutela della sicurezza della navigazione e balneazione, nella zona di mare antistante il litorale di Scilla (RC).

L’unità navale della Guardia Costiera dirigeva prontamente in prossimità dell’imbarcazione in difficoltà, lunga circa 12 metri, per prestare immediata assistenza alle 7 persone a bordo, di cui 2 bambini, che in preda al panico cercavano vanamente di estinguere l’incendio con i propri mezzi.

Grazie alla prontezza dei militari e ai dispositivi in dotazione alla motovedetta CP 735, si riusciva a domare l’incendio e a trarre in salvo gli occupanti dell’imbarcazione, eccessivamente spaventati per l’accaduto e consapevoli delle conseguenze più tragiche a cui sarebbero potuti andare incontro.

La motovedetta della Guardia Costiera con i diportisti a bordo e l’imbarcazione a rimorchio, dirigeva alla volta del porto di Villa San Giovanni, dove assicurava agli stessi condizioni di sicurezza.

La tempestività e l’efficacia dell’intervento da parte degli uomini della Guardia Costiera ha scongiurato più seri danni all’imbarcazione ma soprattutto ha garantito l’incolumità delle 7 persone incorse nello spiacevole, quanto rischioso, evento senza conseguenze ulteriori più gravi sia per loro che per l’ambiente marino.

Occorre evidenziare che il positivo esito della vicenda è dovuto anche al costante dispositivo di assistenza, soccorso e polizia marittima che nel corso della stagione estiva è attivato dalla Guardia Costiera nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, a favore di una corretta e sicura fruibilità del mare da parte di bagnanti e diportisti mediante la presenza in mare di mezzi navali e di autopattuglie pronte ad intervenire da terra.