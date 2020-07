Storica ondata di caldo in Algeria nel primo giorno di Luglio: +48°C in molte città del Paese [DATI]

Giornata di fuoco oggi in Algeria, dove nell’entroterra le temperature hanno addirittura sfondato il muro dei +48°C con una massima di +48,2°C ad Adrar, una bellissima città di 45 mila abitanti situata nel Centro/Sud del Paese, in pieno deserto ma intorno ad un’affascinante e ampia oasi che ne alimenta la fertilità dei suoli e una fiorente attività economica. Molto caldo anche a In-Salah (30 mila abitanti) con +47,9°C, ad Ouargla (160 mila abitanti) con +47,8°C, a Timimoun (35 mila abitanti) con +47,6°C, ad Hassi-Messaoud (45 mila abitanti) e Reggane (20 mila abitanti) con +47,4°C. Le temperature hanno raggiunto valori così elevati in aree densamente abitate, dove persino a queste latitudini è raro che la colonnina di mercurio arrivi a valori così alti.