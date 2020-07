Caldo: giornata da bollino rosso in Sardegna, +38,6°C nell’Oristanese

Primo giorno di Luglio da bollino rosso per il caldo in Sardegna: la Protezione civile regionale ieri aveva diramato un avviso per le alte temperature, in particolare nell’area centro occidentale della regione.

La colonnina di mercurio questa mattina ha segnato +38.5°C nella zona di Oristano.

Secondo i dati delle stazioni meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu si sono rilevati +35°C a Capo Caccia-Alghero, +34°C a Decimomannu nel Cagliaritano, +31°C a Cagliari e Olbia.