Camera: Dori (M5S), ‘Musica a Montecitorio per organizzare concerti’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – ‘Abbiamo votato il bilancio della Camera e sono molto soddisfatto per un ordine del giorno a mia prima firma che è stato accolto durante l’esame del provvedimento: si tratta di un invito alla presidenza della Camera e al Collegio dei questori per promuovere sempre di più nelle sale di rappresentanza concerti di musica da camera, sinfonica o lirica italiana, aperti al pubblico. Questo ramo del Parlamento potrà così fare la sua parte nel mantenere viva la migliore tradizione musicale italiana, elemento della nostra identità nazionale”. Così Devis Dori, deputato del Movimento 5 Stelle. “Puntiamo -spiega- a lanciare una nuova iniziativa che potrebbe chiamarsi ‘Musica a Montecitorio’, per valorizzare nei luoghi della politica il nostro incredibile patrimonio culturale musicale”.