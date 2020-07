Campania: Crimi, con Ciarambino per voltare pagina**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Valeria Ciarambino è la candidata presidente del MoVimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Campania. Competente, preparata, tenace. Un’infaticabile lavoratrice, una professionista profondamente innamorata della sua terra. Una terra la cui bellezza ha pochi eguali al mondo, eppure da troppo tempo è lasciata senza guida, nelle mani di politicanti e figure caricaturali incapaci di dare il giusto senso a quel patrimonio di inestimabile valore in cui sono immersi. Un patrimonio di arte, cultura, ingegno, creatività, sacrificio e solidarietà, che da sempre rende unici i cittadini campani e che è nostro dovere liberare”. Così il capo politico del M5S Vito Crimi su Facebook.

“Alle chiacchiere di chi ha mandato in coma un’intera regione, dobbiamo rispondere con fatti e proposte concrete su temi per noi fondamentali, come lavoro, ambiente, salute, legalità”, prosegue.