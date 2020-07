Caso Regeni: Conte, ‘da incontro tra Procure non deriva riposizionamento Italia’

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Sul caso Regeni “non sono aggiornato sull’incontro tra le due Procure, ho letto qualche lancio di agenzia. Ovviamente da un incontro non è che ne deriva automaticamente un riposizionamento dell’Italia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo una breve pausa pranzo con il suo staff in un bar del centro, a pochi passi da Palazzo Chigi.

“E’ una questione che seguiamo con la massima attenzione – prosegue – non rimaniamo affatto indifferenti, ora acquisirò anche maggiori informazioni. Non è che c’è un automatica e biunivoca corrispondenza tra Procura della Repubblica e Palazzo Chigi, non sono nemmeno informato su quanto successo esattamente”.