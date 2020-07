Caso Regeni: eurodeputati Pd candidano Giulio e genitori a Premio Sakharov

Milano, 21 lug. (Adnkronos) – Gli eurodeputati Pd hanno depositato la candidatura di Giulio Regeni e dei suoi genitori al Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2020. E’ quanto è emerso dall’incontro con i genitori di Giulio organizzato dall’europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino, per presentare il libro ‘Giulio fa cose’.

“E’ un importante notizia e una battaglia da supportare, è un premio che molti Paesi soffrono perché indica una strada di difesa di coloro che hanno lottato per la giustizia”, ha osservato Antonio Panzeri, a suo tempo membro del Parlamento europeo e esperto di diritti umani.