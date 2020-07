Centrodestra: Calandrini (Fdi), ‘dalla piazza messaggio chiaro a governo’

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La piazza di oggi lancia un messaggio chiaro: il governo deve andare a casa. Un esecutivo non eletto, guidato da un premier che non si è mai misurato con il consenso, nato solo per non fare vincere il centrodestra, ha tradito gli italiani, più e più volte. La manifestazione del centrodestra di oggi è una risposta al governo: loro chiusi nei palazzi e nello sfarzo di Villa Pamphilj, noi nelle piazze accanto all’Italia vera, quella che aspetta soluzioni che Conte, Pd e 5 Stelle non sanno dare”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, capogruppo in commissione Bilancio.