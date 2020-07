Chiesa: Salvini scrive a Benedetto XVI, ‘vicinanza per scomparsa fratello Georg’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si apprende da fonti parlamentari, ha scritto una lettera a Benedetto XVI per esprimere ‘vicinanza e cordoglio profondo” per la scomparsa del fratello Georg. Il leader leghista, che ha accompagnato la missiva con un mazzo di orchidee, ha aggiunto alcune riflessioni personali.

Oltre al leader leghista, hanno scritto messaggi di cordoglio per Ratzinger anche i capigruppo della Lega alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Le lettere sono state consegnate nel primo pomeriggio di ieri.