Christmas in July, se il Natale si festeggia d’estate

Quando si festeggia il Natale? Molti potrebbero dire, il 25 Dicembre: certo, per la moltitudine dei casi è così. Il Natale si festeggia anche nel mese di Luglio.

Da dove ha origine questa tradizione? Storicamente uno dei primi riferimenti si ha in un’opera francese del 1892 nella quale emerge l’aneddoto di un gruppo di bambini che prova una canzone di Natale a Luglio, mentre nel 1935 nella rivista Recreation della National Recreation Association si parla di Natale come se fosse a luglio.

Questo concetto diventa poi di portata nazionale grazie all’evoluzione cinematografica hollywoodiana: è del 1940 l’uscita nel film Christmas nel mese di luglio, scritta e diretta da Preston Sturges. Nel1942 la chiesa battista del Calvario a Washington, D.C. celebrò il Natale a luglio con canti e il sermone “Regali di Natale a luglio”.

Quello divenne un abitudine, replicata anno dopo anno. Il pranzo fu ripetuto nel 1943 e nel 1945.

Nell’emisfero australe, le stagioni sono invertite rispetto all’emisfero settentrionale, pertanto si ha l’estate a dicembre, gennaio e febbraio e l’inverno a giugno, luglio e agosto. In conseguenza a ciò, in alcuni paesi dell’emisfero australe, come Australia, Sudafrica e Nuova Zelanda, vengono organizzati eventi natalizi a luglio o a metà inverno per ricreare l’atmosfera Natale così come accade nell’emisfero settentrionale. Questi paesi celebrano comunque il Natale il 25 dicembre, nella loro estate, come l’emisfero settentrionale.

Tuttavia si sono verificati dei festeggiamenti natalizi nel mese di Luglio anche nell’emisfero settentrionale: si tratta in tal caso di una festa volutamente ironica, considerando il clima caldo e soleggiato o al limite piovoso. I festeggiamenti in tal caso possono includere Babbo Natale, gelati e altri cibi freddi, nonché regali. I locali notturni ospitano spesso feste aperte al pubblico. Il Natale di luglio è generalmente riconosciuto come il 25 luglio, ma a volte anche celebrato il 12 luglio.

Per questo ogni luglio in America, il canale di shopping domestico televisivo QVC organizza saldi natalizi a luglio, principalmente decorazioni e idee regalo per bambini.