Clima: estensione del ghiaccio artico mai così bassa a luglio, soprattutto al largo delle coste della Siberia

Il centro di ricerca tedesco Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) segnala che nell’Artico l‘estensione del ghiaccio marino e’ a un livello estremamente basso, mai raggiunto nel mese di luglio, almeno da quando ne e’ iniziata l’osservazione satellitare. L’arretramento del ghiaccio marino e’ particolarmente pronunciato al largo della costa siberiana, tanto che il Passaggio a nord-est – la rotta navale che, partendo dal mare del Nord, prosegue nel mare Glaciale Artico lungo la costa della Siberia e, attraverso lo stretto di Bering e il mare di Bering, raggiunge l’oceano Pacifico – era libera dai ghiacci gia’ a meta’ del mese corrente.

“Praticamente fin dall’inizio– spiega AWI- il 2020 ha promesso di essere anomalo, sia in termini di spessore che di deriva del ghiaccio. Inoltre, a giugno c’e’ stata una cella di aria calda che ha prodotto temperature estremamente elevate in Siberia e ha gravemente influenzato la copertura del ghiaccio marino: nell’Artico russo (il settore da 30 a 180 gradi est) si registra circa un milione di chilometri quadrati in meno di oceano coperto di ghiaccio rispetto agli ultimi sette anni“.