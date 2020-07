Clima, nei prossimi 5 anni temperature globali di 1°C sopra i livelli preindustriali: la tendenza 2020-2024 [DETTAGLI]

Il Global Climate to Decadal Climate Update, guidato dal Met Office del Regno Unito, fornisce una prospettiva climatica per i prossimi cinque anni, aggiornata ogni anno. Ora è stato presentato un aggiornamento delle previsioni per il periodo 2020-2024 dai Global Producing Centres dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e da altri centri non designati. L’OMM afferma che l’aggiornamento sfrutta l’esperienza degli scienziati del clima e dei modelli di computer dei principali centri climatici di tutto il mondo per produrre informazioni fruibili per i decisori. In sintesi, ecco le ultime previsioni:

La temperatura globale annuale probabilmente sarà di almeno 1°C sopra i livelli preindustriali (definiti come la media 1850-1900) in tutti i prossimi 5 anni ed è molto probabile che sarà all'interno dell'intervallo di 0,91-1,59°C.

È probabile (circa il 70% delle possibilità) che uno o più mesi durante i prossimi 5 anni sarà almeno di 1,5°C sopra i livelli preindustriali.

È molto improbabile (circa il 3%) che la temperatura media in 5 anni per il periodo 2020-2024 sia di 1,5°C sopra i livelli preindustriali. Nel 2020, è probabile che grandi superfici nell'emisfero nord siano di oltre 0,8°C più calde rispetto al recente passato (definito come la media 1981-2010).

Nel 2020, è probabile che molte parti del Sud America, dell’Africa meridionale e dell’Australia siano più asciutte rispetto al recente passato.

Nel 2020-2024, è probabile che quasi tutte le regioni, eccetto parti degli oceani meridionali, siano più calde rispetto al recente passato.

Nel 2020-2024, le anomalie della pressione a livello del mare suggeriscono che l’area settentrionale del Nord Atlantico potrebbe avere venti occidentali più forti che porteranno più tempeste sull’Europa occidentale.

Previsioni degli indicatori climatici globali

La figura a destra mostra che nel periodo 2020-2024, si prevede che la temperatura in superficie globale media annuale sia tra 0,91°C e 1,59°C sopra le condizioni preindustriali. La possibilità che almeno un anno superi gli 1,5°C sopra i livelli preindustriali è del 24%, con una piccolissima possibilità (3%) che la media dei 5 anni superi questa soglia. Le previsioni indicano una probabilità dell’85% che l’Oscillazione Multidecennale Atlantica (AMO) sarà positiva quando mediata sui prossimi 5 anni. Tuttavia, è probabile che l’AMO sia più bassa rispetto ai recenti valori di picco osservati negli anni 2000.

Previsioni regionali per il 2020

Si prevede che nel 2020 le temperature siano più alte della media 1981-2010 in quasi tutte le regioni, eccetto parti dell’Oceano Meridionale e del Pacifico sudorientale. Le previsioni per la pressione al livello del mare suggeriscono una bassa pressione anomala sul Polo Nord coerente con una Oscillazione Artica (OA) positiva. La previsione suggerisce anche che sono probabili anomalie di alta pressione sul Pacifico orientale tropicale e sull’Atlantico. I pattern di precipitazione suggeriscono una maggiore possibilità di condizioni più asciutte su Sud America settentrionale, Australia settentrionale, Africa meridionale e condizioni più piovose su Nord Europa e Alaska.

Previsioni regionali per il 2020-2024

I pattern di temperatura previsti per il 2020-2024 mostrano un’alta probabilità di temperature sopra la media 1981-2010 quasi ovunque, con un maggior riscaldamento alle alte latitudini settentrionali e sulla terra rispetto agli oceani. L’anomalia dell’Artico è oltre il doppio dell’anomalia globale media. Le mappe della pressione al livello del mare per il 2020-2024 mostrano maggiori probabilità di bassa pressione su entrambi i poli rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, coerente con indici AO e Oscillazione Antartica positivi, e di alta pressione sulla maggior parte delle aree oceaniche. Il Nord Atlantico subtropicale, tuttavia, mostra una maggiore possibilità di bassa pressione che, combinata con le temperature più alte, suggerisce una possibilità più alta di cicloni tropicali in questo bacino. Il maggior gradiente di pressione nord-sud nel Nord Atlantico settentrionale potrebbe indicare anche condizioni più tempestose sull’Europa occidentale rispetto al 1981-2010.

Le previsioni delle precipitazioni per il 2020-2024 favoriscono condizioni più piovose della media alle alte latitudini in entrambi gli emisferi. In generale, il pattern di maggiori precipitazioni nei tropici e alle medie latitudini di precipitazioni ridotte nelle regioni subtropicali rispetto al periodo di riferimento 1981-2010 è coerente con un maggior ciclo idrologico atteso mentre il clima si riscalda.