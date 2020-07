Chi si avvicina per la prima volta al mondo delle slot machine, si è mai chiesto come funzionano?

Si tratta di una domanda del tutto lecita nella mente di un giocatore che sta pensando di trascorrere un po’ di sano divertimento. Ma la risposta… non è così divertente come qualcuno potrebbe pensare, e non ci sono “segreti” o “trucchi” che potrebbero orientare in maniera più o meno soddisfacente le tue vincite.

Cerchiamo di saperne di più!

Il cuore di tutto: RNG

Tutte le moderne slot online hanno il proprio funzionamento incentrato sul c.d. generatore di numeri casuali (RNG), un algoritmo che determina quale combinazione apparirà sullo schermo e che, in maniera del tutto casuale, determina dunque chi vince e… chi no. Tutte le maggiori compagnie di casino online hanno un sistema di RNG certificato esternamente, come ad esempio le slot online di Microgaming recensite da truffa.net

Quando parliamo del fatto che la generazione delle combinazioni è del tutto casuale, intendiamo che nessuno (né l’operatore del casinò né il giocatore) possono influenzare la generazione dei risultati. Quindi, che conclusione possiamo già trarre?

È impossibile prevedere chi vincerà alle slot

È molto semplice. Nonostante sul web imperversino ancora dei siti internet che promettono segreti e trucchi per far vincere milioni di euro ai casinò con le slot, nessuno può in realtà assicurare la previsione corretta di ciò che accadrà sui rulli.

Peraltro, è altresì molto difficile cercare di sperare che gli sviluppatori di questi software abbiano commesso errori o sviste tali da giustificare la possibilità di “trovare” dei bug. Ricordiamo infatti che i software che disciplinano le combinazioni vincenti vengono sottoposte a un serio controllo, durante il quale è sostanzialmente impossibile procedere a manipolazioni e altre condizioni che potrebbero nuocere alla casualità delle sessioni di gioco.

Come funzionano i RNG

Detto ciò, e a conferma dell’impossibilità di prevedere quel che avverrà sui rulli, è bene notare che i meccanismi casuali delle slot non hanno memoria. Questo significa che, giro dopo giro, il computer non tiene traccia del fatto che il giocatore abbia vinto o perso, se sia al suo primo giro o se stia giocando assiduamente da dieci ore. Ogni combinazione è casuale e indipendente da quella precedente, poiché determinata da algoritmi puramente matematici.

In termini ancora più chiari, quanto sopra significa che una persona potrebbe vincere due jackpot di fila, oppure potrebbe non vincere nulla per decine di sessioni di gioco.

Ma allora è solo fortuna? La risposta è, inequivocabilmente, si. L’unico modo che il giocatore ha per poter influenzare il corso del suo gioco è quello di scegliere il momento in cui premere il pulsante di spin. In quel determinato momento il giocatore “ferma” il meccanismo di generazione di numeri casuali, andando a congelare la combinazione che uscirà fuori dopo i rulli e gli altri bonus game che potrebbero essere previsti dalla slot.

Si tenga anche in considerazione che lo stesso meccanismo assolutamente casuale regolamentata anche l’uscita dei simboli speciali, le giocate gratuite, i giri bonus, le funzionalità aggiuntive, e così via. Insomma, se hai vinto alle slot, non è perché sei abile o hai scoperto qualche trucco che ti farà diventare ricco. È solamente perché, per pura fortuna, hai premuto il pulsante al momento giusto.

Conclusioni

Abbiamo avuto modo di comprendere, nelle scorse righe, quanto sia casuale il meccanismo che può condurre un giocatore a ottenere delle vittorie alle slot. Abbiamo dunque sottolineato come non esistano delle logiche delle slot online… tranne il fatto che si basano su un’assenza di logica!

Il generatore di numeri casuali è d’altronde conosciuto proprio con questo nome a causa delle probabilità casuali di vincita, e non c’è davvero niente che tu possa fare per poter influenzarle.

Semmai, se proprio hai intenzione di agire in maniera più attiva sulla selezione delle slot online con le quali giocare, potrai puntare su altri dati che potrebbero influenzare la tua scelta. Uno di questi è il dato RTP, ovvero il “ritorno” che le slot concedono ai giocatori.

Espresso su base percentuale, dal RTP è anche possibile comprendere – di contro – a quanto ammonti il profitto che la slot è in grado di incassare. Facciamo un esempio: un RTP pari al 96% significa che la slot eroga il 96% dei propri incassi (le giocate) sotto forma di vincita per i giocatori. Ne deriva che il 4% viene trattenuto a titolo di profitto.

In questo ambito, è evidente che più è elevato l’RTP e più “generosa” sarà la slot. E che, invece, più è basso l’RTP e più avara di vincite sarà la macchinetta. Un elemento che non sempre viene considerato dai giocatori, ma che – essendo un dato pubblico – potrebbe invece fare la differenza tra la scelta di una slot dalle maglie più larghe, e una più restia a concedere vincite ai propri utenti.