La cometa NEOWISE affascina il cielo della Puglia: il 19 luglio protagonista a Cassano delle Murge

Scoperta lo scorso marzo dal telescopio spaziale WISE (Wide Infrared Survey Explorer), lanciato dalla Nasa nel 2009 per vigilare su asteroidi e comete in pericoloso avvicinamento alla Terra (NEO – Near Earth Objects) e ora in orbita polare a 525 km da noi, la cometa Neowise sta glorificandosi nel nostro cielo con tutta la sua magnificenza. Questi oggetti ghiacciati, testimoni primordiali della nascita del nostro sistema solare, sono i primi indiziati ad aver portato sul nostro pianeta l’acqua e le prime molecole da cui poi si è generata la vita. Forse per questo affascinano magneticamente i nostri occhi, ci portano lontano nel tempo fino alle nostre origini.

La cometa Neowise orbita intorno al Sole in circa 6.700 anni (chi ci sarà negli anni intorno all’8.700 potrà rivederla) e raggiungerà il punto di massimo avvicinamento al nostro pianeta il prossimo 23 luglio. Per noi, quindi, è il nostro unico appuntamento con questa cometa, ma anche tanto atteso dopo la visita della cometa del 1997, l’ultima vista ad occhio nudo nel nostro cielo boreale.

La Società Astronomica Pugliese invita curiosi e appassionati domenica 19 luglio a Cassano delle Murge, presso il Cea Solinio, sede agrituristica ospitante l’Osservatorio Astronomico della Murgia, ad una serata organizzata per osservare la cometa. Telescopi e super binocoli saranno a disposizione dei partecipanti per osservare anche i due “giganti” del nostro sistema solare, Giove e Saturno, che al pari della cometa stanno dominando il cielo di questa estate con il loro splendore.