La Cometa NEOWISE saluta la Basilica di San Pietro: le splendide FOTO del cielo di Roma

La cometa NEOWISE è diventata l’assoluta protagonista del cielo di luglio, regalando spettacolo nel mondo. Basterebbero già la sua lunga coda e la sua luminosità a lasciare a bocca aperta, ma quando questo meraviglioso oggetto celeste è immortalato sullo sfondo di panorami mozzafiato lo stupore è ancora maggiore.

È il caso degli splendidi scatti realizzati da Simone Arrigoni, che ha catturato la cometa NEOWISE “direttamente da dentro Roma con San Pietro in primo piano”. Nelle immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, il bagliore della cometa si staglia nel cielo sopra la Capitale, dove svetta la meravigliosa cupola di San Pietro. Arrigoni ha ritrovato in questi scatti una simbologia molto particolare: «Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo» (Matteo 2, 2).