Come un “faro” nel cielo: la cometa NEOWISE incanta la Calabria [FOTO]

Con la sua lunga coda luminosa, la cometa NEOWISE sta illuminando i cieli del mondo come un faro che squarcia il buio. La rete pullula delle foto della cometa, giunta a graziare le notti estive come una graditissima sorpresa.

Le splendide immagini della gallery scorrevole in alto, mostrano NEOWISE splendere nei cieli della Calabria. “Lo spettacolo ricambia in pieno l’alzataccia alle 3 di notte”, scrive in un post su Facebook l’autore degli spettacolari scatti. Al momento, infatti, la cometa è visibile meglio un’ora circa prima dell’alba, ma da metà mese potrebbe diventare visibile anche al crepuscolo.