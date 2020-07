La Corea del Nord annuncia il primo caso sospetto di coronavirus e scatta il lockdown

La Corea del Nord, che inspiegabilmente fino a questo momento sembrava essere stranamente immune al nuovo coronavirus, ha annunciato un primo caso “sospetto” di Covid-19. Nonostante le severe misure di quarantena, “sembra che il feroce virus sia entrato nel Paese”, ha dichiarato il leader Kim Jong-un, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Kcna. Il caso sospetto riguarda un cittadino che aveva defezionato tre anni fa in Corea del Sud e che è “tornato il 19 luglio dopo aver attraversato illegalmente la linea di demarcazione”, ovvero la linea di confine. “Inizialmente“, spiega l’agenzia, “questa persona è stata sottoposta a una severa quarantena” e tutti coloro che sono entrati in contatto con lei nella città di confine di Kaesong – in cui è stato imposto il lockdown e dichiarato lo stato d’emergenza – vengono “esaminati a fondo“.

Pyongyang ha sempre affermato con fermezza di non avere un singolo caso di virus sul suo territorio, un’affermazione messa in discussione da esperti esterni. Il blocco attuale è stato dichiarato venerdì pomeriggio. KCNA ha detto che la secrezione respiratoria e gli esami del sangue hanno mostrato che la persona “è sospettata di essere stata infettata” dal virus. Il caso sospetto e altri che erano stati in contatto, così come quelli che sono stati a Kaesong negli ultimi cinque giorni, sono stati messi in quarantena.