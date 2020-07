Si allunga ancora l’elenco dei medici che hanno perso la vita per il nuovo coronavirus in Italia. Il bilancio, aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), è a quota 172 vittime in camice di Covid-19. L’ultimo nome censito è quello di Josef Leitner, medico di medicina generale in pensione, morto il 12 aprile.