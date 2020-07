Coronavirus: 40 bengalesi atterrati a Malpensa ripartiti per Doha

Milano, 8 lug. Adnkronos) – Come accaduto nell’aeroporto romano di Fiumicino, anche a Malpensa 40 bengalesi atterrati con un volo sono stati rimpatriati.

Arrivati con un aereo della Qatar Airways a metà giornata, sono ripartiti per Doha come su indicazione del ministero della Salute, che per una settimana ha vietato l’ingresso in Italia di persone provenienti dal Bangladesh per l’aumento dei casi di Covid19 nel Paese e nella comunità.