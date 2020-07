Coronavirus, Omceo Roma: “Vaccino antinfluenzale, così prepariamo il post-estate”

Dopo le prime fasi dell’emergenza coronavirus a Roma e nel Lazio “ci si sta gia’ preparando al post-estate”, quando, insieme alla delicatissima questione della riapertura delle scuole, potrebbe esserci nuova ondata di Covid che “sara’ piu’ lieve solo se i cittadini saranno stati bravi nel rispetto delle misure di sicurezza”.

Fondamentale sara’ anche la campagna di vaccinazioni antinfluenzali che partira’ a settembre. A dirlo e’ stato Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, intervistato dall’agenzia Dire su come il territorio si stia preparando al prossimo autunno, momento topico per l’intero Paese in ottica di superamento dell’emergenza.

“Adesso siamo nella fase in cui stiamo cercando di tenere sotto controllo i flussi dei contagi di importazione, dobbiamo cercare di ridurre il piu’ possibile il rischio: per questo e’ importante avere la possibilita’ di effettuare test per chi arriva nel Lazio, per mantenere il controllo ed essere pronti in caso di focolai per isolarli e renderli innocui. Non entro nelle

questioni politiche, ma da medico dico che meno persone infette arrivano e meglio e'”, ha spiegato Magi.

Assicurando che “ci stiamo gia’ preparando al post estate, dove se saremo stati tutti bravi mantenendo le distanze e indossando le mascherine avremo un’ondata di ritorno piu’ lieve, altrimenti prepariamoci a qualcosa di non proprio tranquillo, ma comunque meno aggressivo. Questo non perche’ sia il virus a essere meno aggressivo, ma perche’ avremo minori contagi e quindi una carica virale minore”.

E con la riapertura delle scuole “dovremo stare tutti molto attenti, perche’ poi i bambini quando tornano a casa trovano i genitori, trovano i nonni”. Per questo si parla anche di medici dedicati per gli istituti scolastici: “Se ne sta discutendo- ha evidenziato il presidente dell’Omceo Roma- ma non dimentichiamo che ci sono comunque gia’ i pediatri di libera scelta che fanno il loro lavoro. Certo, potenziare non sarebbe ovviamente dannoso”.