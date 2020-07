“Siamo molto preoccupati per un’accelerazione dell’epidemia di Coronavirus in Africa“. Lo ha detto il dottor Michael Ryan dell’Oms nel consueto briefing a Ginevra, sottolineando che quanto sta accadendo in Sudafrica si può replicare in tutto il continente. Il Sudafrica, con oltre 360.000 contagi, è il quinto paese più malato al mondo. “Noi dobbiamo prendere questo fatto molto sul serio e dar prova di solidarietà”, ha dichiarato Ryan, direttore delle situazioni d’urgenza sanitaria.