Coronavirus, altri 105 nuovi casi in Cina

Pechino, 30 lug. (Adnkronos) – Sono 105 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore in Cina, 102 dei quali trasmessi localmente. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando che 96 dei nuovi contagi sono stati registrati nello Xinjang, la regione più colpita al momento.

Questo malgrado a inizio mese gli esperti della Commissione Nazionale per la Salute della Cina avessero assicurato che l’epidemia dello Xinjang avrebbe “rallentato nei giorni successivi”. Allora nella regione si registravano in media 17 nuovi contagi al giorno.

Nella regione di Liaoning, nel nord-est della Cina, dove è scoppiato un focolaio legato a un impianto ittico nella città di Dalian, si contano cinque nuovi contagi, tre in meno rispetto a ieri. Un caso è stato registrato nella municipalità di Pechino e un altro in quella di Shanghai.