Coronavirus, altri 7 morti e 188 nuovi casi

(Adnkronos) – Altri 7 morti, 188 nuovi casi. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus in Italia.

I nuovi casi positivi sono quasi 90 in meno rispetto a ieri quando l’incremento era stato di 276. Sono in totale 13.303 gli attualmente positivi al virus mentre 242.827 sono i casi totali.

Il numero complessivo delle vittime dall’inizio dell’emergenza sfiora i 35mila decessi (sono 34.945). Oggi si registrano zero nuovi casi in 4 regioni: Umbria, Molise, Valle d’Aosta e Sardegna.

I tamponi fatti in 24 ore 45.931, quasi 6 mln in totale.