Coronavirus, Antony Fauci: “Negli Usa non stiamo andando nella giusta direzione”

“Credo che sia abbastanza ovvio che non stiamo andando nella giusta direzione”. E’ quanto ha affermato Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, esprimendo preoccupazione dell’andamento dell’epidemia di Covid 19 negli Stati Uniti dove ieri si sono registrati 50mila nuovi contagi in 24 ore.

“Dobbiamo realizzare che se non rispettiamo le linee guida quando iniziamo ad aprire, e non parlo a livello delle autorità ma a livello dei cittadini, ci ritroveremo in gravi difficoltà”, ha aggiunto intervistato dal direttore del Journal of the American Medical Association. Ad allarmare è la risalita della curva epidemiologica in stati come Arizona, California, Florida e Texas che rischia di compromettere anche i progressi che si sono fatti in altre parti del Paese per contenere il virus. “L’intera impresa potrebbe essere a rischio”, ha detto Fauci.