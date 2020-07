Coronavirus, brutte notizie per l’Italia dal BOLLETTINO di oggi: aumentano i ricoveri, +3 in terapia intensiva e +5 in reparto [DETTAGLI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 7 morti, 164 guariti e 192 nuovi casi su 37.462 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,51% dei test processati, ma è la prima volta da oltre due mesi che il numero dei nuovi casi è superiore a quello di morti e guariti, quindi torna ad aumentare il numero degli attualmente positivi. L’epicentro del contagio resta la Lombardia (+98 casi), seguita da Emilia Romagna (+24) e Piemonte (+18). Le Regioni che oggi non hanno fatto registrare nuovi casi positivi sono pochissime, e quasi tutte al Sud: si tratta di Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

241.611 casi totali



34.861 morti

192.108 guariti

Per il primo giorno dopo mesi, torna ad aumentare il numero dei positivi e dei ricoverati. Attualmente, infatti, in Italia abbiamo 14.642 soggetti positivi al Covid-19. Questi pazienti sono così suddivisi:

940 ricoverate in ospedale ( 6,4% )

( ) 74 ricoverate in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 13.623 in isolamento domiciliare ( 93,1% )

Rispetto a ieri, oggi abbiamo 3 pazienti in più in terapia intensiva e 5 negli altri reparti, per un totale di 8 ospedalizzazioni in più rispetto a ieri, mentre i positivi in isolamento domiciliare sono aumentati di 13 unità, per un totale di +21 attualmente positivi rispetto a ieri. Non sono numeri preoccupanti in termini assoluti, ma è un’inversione di rotta rispetto al trend al ribasso che proseguiva ormai da fine Aprile.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: