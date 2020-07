Coronavirus, è la giornata migliore da Febbraio: appena 7 morti, pochissimi nuovi casi e nuovo boom di guariti [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 morti, 596 guariti e 188 nuovi casi su 45.931 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,40% dei test processati. I nuovi casi sono concentrati quasi esclusivamente tra Lombardia (67) ed Emilia Romagna (47). I nuovi casi sono comunque tutti asintomatici: non ci sono nuovi ricoveri ed è complessivamente la giornata migliore da fine Febbraio.

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

242.827 casi totali



34.945 morti

193.978 guariti

La buona notizia arriva dai dati ospedalieri: i nuovi casi, infatti, sono tutti asintomatici, e non ci sono nuovi ricoveri. Il numero dei pazienti attualmente positiv al Covid-19 è sceso a 13.303 soggetti. Questi pazienti sono così suddivisi:

826 ricoverati in ospedale ( 6,2% )

( ) 67 ricoverati in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 12.410 in isolamento domiciliare ( 93,3% )

Soltanto in 6 Regioni abbiamo ancora pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 29 in Lombardia, 13 nel Lazio, 10 in Emilia Romagna, 9 in Piemonte, 3 in Veneto e 3 in Toscana. Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: