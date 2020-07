Coronavirus, oggi 12 morti e 276 positivi ma i nuovi casi sono tutti asintomatici e concentrati al Nord. Continua il calo dei ricoveri [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 12 morti, 295 guariti e 276 nuovi casi su 47.953 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,57% dei test processati. Anche oggi il numero di gran lunga più alto di casi è in Lombardia, con 135 nuovi positivi, e in Emilia Romagna con 53 nuovi casi. Seguono il Lazio con 23, la Liguria con 15, il Veneto con 11 e il Piemonte con 10. Nelle Regioni del Sud, invece, il contagio resta azzerato. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

242.639 casi totali



34.938 morti

193.978 guariti

La buona notizia arriva dai dati ospedalieri: i nuovi casi, infatti, sono tutti asintomatici, e non ci sono nuovi ricoveri. Il numero dei pazienti attualmente positiv al Covid-19 è sceso a 13.428 soggetti. Questi pazienti sono così suddivisi:

844 ricoverati in ospedale ( 6,3% )

( ) 65 ricoverati in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 12.519 in isolamento domiciliare ( 93,2% )

Rispetto a ieri abbiamo 27 pazienti in meno ricoverati nei reparti ordinari e 4 pazienti in meno nelle terapie intensive. I reparti di terapia intensiva sono completamente vuoti su tutto il Sud e buona parte del centro. I ricoverati in terapia intensiva, infatti, sono 27 in Lombardia, 13 nel Lazio, 10 in Emilia Romagna, 9 in Piemonte, 3 in Veneto, 2 in Toscana e 1 in Liguria.

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: