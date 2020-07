Coronavirus, aumentano i nuovi casi per gli sbarchi dei clandestini al Sud ma sono tutti asintomatici: continuano a diminuire i ricoveri [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti, 349 guariti e 234 nuovi casi su 38.259 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,61% dei test processati. Le Regioni con il numero più alto di nuovi casi sono anche oggi Lombardia (77) ed Emilia Romagna (71), ma al terzo posto c’è la Calabria (fin qui la Regione meno colpita in assoluto) con 28 nuovi casi a causa dello sbarco di un veliero con 70 clandestini provenienti dal Pakistan, di cui 26 risultati positivi al Covid. Sono comunque tutti asintomatici, e sono stati posti in isolamento in differenti centri di accoglienza calabrese, monitorati dalle forze dell’ordine.

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

243.061 casi totali



34.954 morti

194.928 guariti

La buona notizia arriva dai dati ospedalieri: i nuovi casi, infatti, sono tutti asintomatici, e non ci sono nuovi ricoveri. Il numero dei pazienti attualmente positiv al Covid-19 è sceso a 13.179 soggetti. Questi pazienti sono così suddivisi:

776 ricoverati in ospedale ( 5,9% )

( ) 68 ricoverati in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 12.335 in isolamento domiciliare ( 93,6% )

Soltanto in 6 Regioni abbiamo ancora pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 31 in Lombardia, 12 nel Lazio, 10 in Emilia Romagna, 9 in Piemonte, 3 in Veneto e 3 in Toscana. Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: