Coronavirus, eccezionale crollo dei nuovi casi: sono dimezzati negli ultimi due giorni. Oggi il picco più basso dal 26 Febbraio, va sempre meglio! I DATI

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 17 morti, 335 guariti e 114 nuovi casi su 41.867 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,27% dei test processati, la percentuale più bassa dall’inizio della pandemia. E’ un dato eccezionale: il dato dei nuovi casi di oggi rappresenta picco più basso dal 26 Febbraio, in netto calo rispetto a ieri (+169) e più che dimezzati rispetto a due giorni fa (+234), quando i numeri erano comunque bassissimi. Tra i nuovi casi di oggi, ne abbiamo ben 15 in Sicilia a causa degli sbarchi di immigrati pakistani positivi. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

243.344 casi totali



34.984 morti

195.441 guariti

Anche oggi i nuovi casi sono tutti asintomatici e le strutture ospedaliere continuano a svuotarsi. Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è sceso a 12.919 soggetti. Si è ridotto ulteriormente il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-5). I casi attualmente positivi sono così suddivisi:

777 ricoverati in ospedale ( 6,0% )

( ) 60 ricoverati in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 12.082 in isolamento domiciliare ( 93,5% )

Soltanto in 6 Regioni abbiamo ancora pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 27 in Lombardia, 10 nel Lazio, 9 in Emilia Romagna, 9 in Piemonte, 3 in Veneto e 2 in Toscana.

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: