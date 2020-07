Coronavirus, oggi in Italia ancora 20 morti: bilancio vittime supera 35 mila. Crollano i ricoverati ma aumentano nuovi casi, quasi tutti immigrati provenienti dall’estero [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 20 morti, 230 guariti e 230 nuovi casi su 50.432 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,45% dei test processati. I nuovi casi di oggi sono in stragrande maggioranza immigrati provenienti dall’estero, dai Paesi dell’Asia (in modo particolare Pakistan e Bangladesh) e dei Balcani. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

243.736 casi totali



35.017 morti

196.246 guariti

Anche oggi i nuovi casi sono tutti asintomatici e le strutture ospedaliere continuano a svuotarsi. Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è sceso a 12.473 soggetti. Si è ridotto ulteriormente il numero dei pazienti ricoverati sia nei reparti ordinari (-47) che in quelli di terapia intensiva (-4). I casi attualmente positivi sono così suddivisi:

750 ricoverati in ospedale ( 6,01% )

( ) 53 ricoverati in terapia intensiva ( 0,42% )

( ) 11.670 in isolamento domiciliare ( 93,56% )

Soltanto in 8 Regioni abbiamo ancora pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 23 in Lombardia, 9 nel Lazio, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, 2 in Toscana, 2 in Veneto, 1 nelle Marche e 1 in Campania.

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: