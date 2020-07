Coronavirus, oggi in Italia 30 morti e 201 nuovi casi: epicentro contagio sempre al Nord, ma attenzione alla Sicilia. Tutti i DATI

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 30 morti, 366 guariti e 201 nuovi casi su 53.243 tamponi. Appena lo 0,37% dei test processati è risultato positivo, percentuale identica a quella di ieri. Tra i nuovi casi, 98 si sono registrati in Lombardia, 27 in Emilia Romagna, 20 in Veneto e 13 in Piemonte. Da registrare 9 nuovi casi in Sicilia, l’aumento più grande nell’isola dal 14 Maggio (47 giorni fa), in ogni caso tutti asintomatici. Otto di questi nove, sono immigrati sbarcati ieri ad Augusta, in provincia di Siracusa, dalla nave “Mare Jonio”. L’equipaggio della nave è stato messo in quarantena nel porto siciliano. “Siamo stati informati dalle autorità sanitarie che 8 dei 43 tamponi laringofaringei effettuati ieri pomeriggio sulle persone sbarcate ad Augusta da nave Mare Jonio sono risultati positivi al Covid-19. La pandemia non fa purtroppo distinzione e non conosce i confini e si è evidentemente propagata anche nel continente africano ed in Libia in modo massiccio”, riporta la Ong Mediterranea Saving Humans in una nota. Proprio a Siracusa pochi minuti fa c’è stato un terremoto distintamente avvertito dalla popolazione.

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

240.961 casi totali



34.818 morti

191.083 guariti

Aumenta ulteriormente il ritmo con cui diminuiscono le persone attualmente ammalate e quelle ricoverate. In Italia, infatti, gli attualmente positivi al Coronavirus sono 15.060. Questi pazienti sono così suddivisi:

963 ricoverate in ospedale ( 6,5% )

( ) 82 ricoverate in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 14.015 in isolamento domiciliare ( 93,0% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 5 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 62 in meno, per un totale di 67 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: